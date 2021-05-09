Петербуржца с огнестрельным ранением в висок обнаружили в салоне иномарки

Санкт-Петербург, 9 мая. Полиция выясняет обстоятельства, при которых мужчина получил тяжелое ранение из травматического пистолета в Выборгском районе.

Житель города был обнаружен без сознания внутри собственной машины, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в височную область. В настоящее время гражданин находится в тяжелом состоянии.

Мужчину внутри заведенного автомобиля заметил местный житель, который сообщил об этом жене пострадавшего. Вместе с врачами скорой помощи они разбили стекло иномарки и вытащили петербуржца наружу.

Позже в салоне был найден травматический пистолет, принадлежащий потерпевшему. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Жителя Магнитогорска, стрелявшего в подростков из пневматического пистолета, отправили под суд, писало издание URA.RU.