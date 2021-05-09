Дана Борисова помогла поймать мошенников в Пулково

Санкт-Петербург, 9 мая. Телеведущая Дана Борисова рассказала, как помогла поймать группу мошенников в аэропорту Северной столицы.

По ее словам, она помогла правоохранителям разоблачить группу аферистов. Подозреваемые в мошенничестве люди орудовали на входе в аэровокзал. Юноша и девушка просили у прохожих денег на билет в Ханты-Мансийск.

Борисова рассказала, что жертвой мошенников стала пенсионерка. Она решила помочь аферистам и вытащила тысячу рублей из кошелька. Молодые люди, по словам журналистки, обращались к Борисовой три раза. И улетать они никуда не собирались. В итоге она вызвала полицию, подозреваемых задержали.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о сложностях воспитания дочери, сообщал ФАН. Борисова считает свою дочь лентяйкой в обыденной жизни.