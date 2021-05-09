Огни петербургских Ростральных колонн зажгли в День Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Пламя факелов Ростральных колонн будет гореть с 09:00 до 12:00, а также с 18:00 до 23:00 часов в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Последние приготовления к параду Победы, который начнется в 10:00 часов, проходят на Дворцовой площади. Трибуны почти заполнены ветеранами. Каждого почетного гостя сопровождают волонтеры. Памятный залп из Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит в полдень.

Патриотическая акция «Бессмертная флотилия» состоится на Мытнинской набережной в 14:00 часов, а 15:00 стартует традиционное мероприятие «Бессмертный полк». Оно пройдет в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией. Празднование Дня Победы завершится в 22:00 салютом у Петропавловской крепости.

Более тысячи единиц военной техники и 4,5 тыс. солдат участвовали в репетиции Парада Победы. Машины военной авиации также пролетали в небе над Северной столицей. Торжественное мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени.