Работу станции метро «Адмиралтейская» ограничили в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 мая. Станция метро «Адмиралтейская» в День Победы будет закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. Такую информацию предоставили в пресс-службе петербургского метрополитена.

«Адмиралтейская» будет закрыта на вход пассажиров в период с 09:00 до 18:00 по местному времени. Сейчас станция работает только на выход. Причиной ограничения работы станции стал парад Победы.

Невский проспект от Садовой до Дворцового проезда будет перекрыт до 12:30 в связи с мероприятием. Парад Победы на Дворцовой площади начинается в 10:00. Власти призвали горожан выходить на улицу в защитных масках.