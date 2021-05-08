Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата на улице Дыбенко

Санкт-Петербург, 8 мая. Житель Невского района может стать фигурантом уголовного дела после пьяной стрельбы холостыми патронами на улице Дыбенко.

Полиция задержала гражданина, который открыл огонь в воздух из охолощенного автомата, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В правоохранительные органы обратились встревоженные прохожие.

Оказалось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он не был судим, но сейчас против него могут возбудить уголовное дело. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

В конце апреля правоохранители задержали хулиганов, стрелявших по подросткам из автоматов для страйкбола в Туле, писал ФАН.