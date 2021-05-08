Комитет финансов Петербурга отметил юбилей восхождением на Эльбрус

Санкт-Петербург, 8 мая. Команда из восьми представителей комитета финансов Петербурга по случаю 90-летия со дня образования Ленинградского городского финансового отдела покорила Эльбрус.

Восхождение на вершину горы положило начало празднованию юбилейного для комитета года. Впереди сотрудников ждут другие спортивные, деловые, образовательные и торжественные мероприятия.

В состав покорившей Эльбрус группы вошли председатель комитета Алексей Корабельников, его замы Светлана Енилина и Анна Смирнова, а также начальник управления Андрей Пряженцев и специалисты Светлана Токарева, Юлия Холопова, Виталий Санников и Никита Васильев.

«Первыми пришли Алексей Корабельников и Светлана Енилина, следом — остальная часть группы», — говорится в сообщении комитета.

Активно отметили юбилей и сотрудники петербургской подземки. В честь 65-летия метрополитена они поучаствовали в специальном забеге. Маршрут проходил мимо всех станций, с которых в 1955 началось ленинградское метро.