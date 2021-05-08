Суточный рекорд по количеству осадков обновился в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Начало мая в Северной столице выдалось необычайно влажным, в последние 24 часа обновился суточный рекорд по количеству осадков, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, наступившая суббота принесла в город 13 мм осадков, в то время как прежде рекордным считался показатель 11 мм. Такое количество осадков специалисты фиксировали 8 мая 2010 года.

«Кроме того, по данным на 9:00 часов в копилке небесной влаги с начала месяца набралось уже 53 мм осадков! А это значит, что последний весенний месяц не только перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981–2010 годов, но и его начало стало самым мокрым за последние как минимум 50 лет!» — говорится в публикации Леуса в Facebook.

До последнего момента лидером по количеству осадков за первые восемь дней мая был 2003 год, тогда за это время в Петербурге выпало 47,9 мм дождей, отметил ведущий специалист «Фобоса».

Главный синоптик города Александр Колесов ранее говорил о том, что к 9 мая осадки прекратятся. По его словам, День Победы в Северной столице должен быть ясным, теплым и солнечным.