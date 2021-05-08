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Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на КАД

Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на КАД
 /  пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Санкт-Петербург, 8 мая. Две полосы движения КАД в Северной столице между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе будут перекрыты до конца мая 2021 года.

Необходимость ограничения движения по указанному участку объясняется проведением работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу Санкт-Петербург — Мга. Согласно распоряжению, в период с 10 по 20 мая будут перекрыты третья и четвертая полосы КАД, а с 21 по 31 мая — первая и вторая, а также полоса безопасности, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В указанные сроки на участке автомобильной дороги между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе будет установлено скоростное ограничение до 50 км/ч. Также в местах проведения работ появятся временные дорожные знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.

В конце 2020 года были досрочно завершены строительные работы на развязке КАД с Софийской улицей. Поставленный план был полностью выполнен, рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

кад дорога перекрытие
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