Санкт-Петербург, 8 мая. Инцидент с группой школьников, которая не смогла вовремя вылететь из аэропорта Пулково, привлек внимание правоохранителей.

Группа из восьми школьников в сопровождении учителя 7 мая в 23:25 не смогла вылететь из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Пассажиры были перерегистрированы на рейс, который должен вылететь 8 мая из аэропорта Пулково.

Сообщения о нарушении прав просочились в СМИ, после чего транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут изучены все обстоятельства дела и приняты соответствующие меры, сообщает источник ФАН.

Представитель группы «Аэрофлот» прокомментировал ФАН ситуацию со школьниками в Пулкове.