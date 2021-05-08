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Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав пассажиров в Пулкове

  /   Обновлено: 08 мая 2021 16:14
Происшествия
Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав пассажиров в Пулкове
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 8 мая. Инцидент с группой школьников, которая не смогла вовремя вылететь из аэропорта Пулково, привлек внимание правоохранителей.

Группа из восьми школьников в сопровождении учителя 7 мая в 23:25 не смогла вылететь из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Пассажиры были перерегистрированы на рейс, который должен вылететь 8 мая из аэропорта Пулково.

Сообщения о нарушении прав просочились в СМИ, после чего транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут изучены все обстоятельства дела и приняты соответствующие меры, сообщает источник ФАН.

Представитель группы «Аэрофлот» прокомментировал ФАН ситуацию со школьниками в Пулкове.

самолет петербург пулково прокуратура аэропорт
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