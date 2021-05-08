Взявший заложников петербуржец задолжал свыше 42 тыс. по алиментам

Санкт-Петербург, 8 мая. Приставы разыскивали гражданина, взявшего в заложники женщину с ребенком, за отказ от исполнения административного наказания.

Мужчина, который украл водку из продуктового магазина, а затем захватил в заложники женщину с ребенком, задолжал свыше 42 тыс. рублей по алиментам, сообщает источник ФАН.

Злоумышленник шесть раз привлекался к административной ответственности и разыскивался приставами за отказ от исполнения обязательных работ. Помимо этого, он имел шесть судимостей.

Подозреваемый пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов после ограбления продуктового магазина и использовал заложников, чтобы полицейские отошли на безопасное расстояние, писал ФАН.