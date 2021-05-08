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Взявший в заложники женщину с ребенком грабитель оказался судим шесть раз

  /   Обновлено: 08 мая 2021 13:41
Происшествия
Взявший в заложники женщину с ребенком грабитель оказался судим шесть раз
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 8 мая. Задержанный за воровство водки в петербургском магазине мужчина имеет «богатое» уголовное прошлое. Его судили по разным статьям шесть раз.

Убегающий от полиции грабитель, который взял в заложники мать с ребенком, оказался рецидивистом. Как стало известно ФАН, у задержанного шесть судимостей.

Мужчина отбывал срок за изнасилование, мошенничество, оскорбление представителя власти, грабеж, хранение наркотиков и уклонение от алиментов. Сейчас он дал подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, злоумышленник украл в супермаркете бутылку водки. Полицейские бросились в погоню за вором. По дороге преступник дважды брал в заложники женщину с ребенком, чтобы уйти от преследователей, сообщал ФАН.

суд арест рецидивист
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