Взявший в заложники женщину с ребенком грабитель оказался судим шесть раз

Санкт-Петербург, 8 мая. Задержанный за воровство водки в петербургском магазине мужчина имеет «богатое» уголовное прошлое. Его судили по разным статьям шесть раз.

Убегающий от полиции грабитель, который взял в заложники мать с ребенком, оказался рецидивистом. Как стало известно ФАН, у задержанного шесть судимостей.

Мужчина отбывал срок за изнасилование, мошенничество, оскорбление представителя власти, грабеж, хранение наркотиков и уклонение от алиментов. Сейчас он дал подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, злоумышленник украл в супермаркете бутылку водки. Полицейские бросились в погоню за вором. По дороге преступник дважды брал в заложники женщину с ребенком, чтобы уйти от преследователей, сообщал ФАН.