Мать пострадавшей от ножа незнакомца школьницы оказалась известной художницей

Санкт-Петербург, 8 мая. Девятиклассница получила травму после нападения на нее незнакомца. От серьезных увечий ее спасла зимняя куртка.

Мать пострадавшей девятиклассницы оказалась известной художницей. Как сообщил ФАН источник, она поддерживает тесные отношения с известным рок-музыкантом Егором Белкиным.

Напомним, на девочку напал незнакомец с ножом. Благодаря куртке потерпевшая отделалась рассечением кожи на животе. Школьница ранее не была знакома со злоумышленником, его мотивы пока неизвестны.

Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии, вскоре она была отпущена домой, сообщал ФАН. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.