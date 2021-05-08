Работник завода в Петербурге лишился руки после ЧП со станком

Санкт-Петербург, 8 мая. Мужчину на рабочем месте затянуло в станок. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в больницу.

Сотрудники медучреждения сообщили о тяжелом состоянии пациента в правоохранительные органы. Полиция проверяет обстоятельства получения травм.

Предварительно известно, что ЧП произошло 24 апреля на одном из предприятий Северной столицы. По неопределенным причинам работающего на заводе жителя Пскова затащило в механизм станка.

Врачи диагностировали у чудом выжившего мужчины множественные рубленые раны лица, шеи, затылка, открытые переломы и механическую ампутацию руки. Сейчас он находится в шоковой операционной.

Рабочего затянуло и прокрутило в станке на предприятии в Набережных Челнах, сообщал сайт 360tv.ru.