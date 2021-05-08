Получившая ножевое ранение школьница из Петербурга не была знакома с нападавшим

Санкт-Петербург, 8 мая. Злоумышленник, ударивший ножом несовершеннолетнюю, ранее не контактировал с пострадавшей. Девочка заявила, что до этого момента не встречалась с ним.

Девятиклассница, которая стала жертвой нападения неизвестного с ножом, ранее никогда не видела злоумышленника, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Подозреваемый не пытался заговорить с девушкой перед тем, как ударить ее холодным оружием.

Уточняется, что лицо фигуранта было закрыто медицинской маской, из-за чего пострадавшая не смогла его рассмотреть. От получения серьезных ран школьницу спасла куртка, писал ФАН.