Безработный водитель сбил воспитанницу детского сада в Ленобласти

Всеволожск, 8 мая. Шестилетняя девочка попала в больницу после того, как владелец машины Kia Rio на внутридворовой территории дома совершил наезд на нее.

По предварительным данным, девочка двигалась слева направо по ходу движения транспортного средства у жилого дома, распложенного на улице Западный проезд, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. В этот момент водитель иномарки наехал на нее. Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали пациентке перелом левой большой берцовой кости.

На место происшествия вскоре прибыли полицейские. Они изучат все детали инцидента и примут процессуальное решение в отношении водителя.

Авария с участием грузовика и легковой машины в Курганской области привела к гибели 12-летнего ребенка. Также в ДТП травмы различной степени тяжести получили трое взрослых.