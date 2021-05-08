Петербуржец упал в воду с Благовещенского моста и погиб

Санкт-Петербург, 8 мая. Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, упавшего с Благовещенского моста в Василеостровском районе.

Сотрудники экстренных служб вытащили труп из воды. На вид погибшему около 30 лет, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Специалистам предстоит установить личность мужчины и обстоятельства трагедии. Сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку.

Петербургские спасатели вытащили мужчину из воды у моста Бетанкура, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС достали его из воды и передали медикам.