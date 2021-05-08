Скелет мужчины в серой шапке нашли в лесном массиве в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 мая. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, труп которого обнаружили недалеко от деревни Селиверстово.

Правоохранителям о страшной находке рассказал житель Ленобласти. По прибытии на место происшествия полицейские осмотрели скелетированные останки человека, предположительно мужчины. Согласно результатам первичной проверки, его смерть наступила больше двух лет назад.

Стражи порядка изъяли с места происшествия личные вещи погибшего, среди которых были серая шапка, черная кофта и куртка, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Для установления причин смерти труп направили в морг на судмедэкспертизу.

Очевидцы обнаружили скелетированный труп человека на улице Красноармейская у станции метро «Технологический институт», писал ФАН.