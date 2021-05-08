Неизвестные «заминировали» метро «Площадь Восстания» и «Ленинский проспект»

Санкт-Петербург, 8 мая. Полиция ищет злоумышленников, которые якобы заложили взрывные устройства в городском метрополитене. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Звонок о минировании поступил в правоохранительные органы глубокой ночью. Мужчина предупредил, что неизвестные лица неславянской внешности планируют провести террористические акты на станциях метро «Площадь Восстания» и «Ленинский проспект».

Экстренные службы оперативно выехали по указанным адресам. В ходе осмотра помещений опасные предметы не были найдены. Эвакуация не потребовалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный «заминировал» 11 аэропортов в российских городах, сообщал ФАН. Ложные сообщения были отправлены на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево.