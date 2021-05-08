Мигрант из Узбекистана стал жертвой грабителя в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Мужчина обратился в полицию с заявлением о нападении. По словам потерпевшего, его ограбил случайный прохожий, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле станции метро «Ломоносовская». Злоумышленник избил мигранта, а потом отобрал у него 30 тыс. рублей и мобильный телефон. После преступник скрылся с места происшествия.

Общая сумма ущерба составляет 36 тыс. рублей. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

Ранее мужчина после ремонта домофона у пенсионерки украл ее сумку. Кража произошла в одной из квартир на улице Шателена, сообщал ФАН.