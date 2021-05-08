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Куртка спасла школьницу при нападении мужчины с ножом в Петербурге

  /   Обновлено: 08 мая 2021 11:32
Происшествия
Куртка спасла школьницу при нападении мужчины с ножом в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 мая. Девятиклассница получила травму после нападения на нее незнакомца. От смертельных увечий ее спасла верхняя одежда.

Несовершеннолетняя девушка избежала серьезных ран после того, как подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины с ножом, сообщает источник ФАН. Пострадавшую выручила куртка, благодаря которой школьница отделалась рассечением кожи на животе.

Школьницу госпитализировали в удовлетворительном состоянии, вскоре она была отпущена домой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Детали внешности подозреваемого недавно были опубликованы ФАН.

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