Куртка спасла школьницу при нападении мужчины с ножом в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Девятиклассница получила травму после нападения на нее незнакомца. От смертельных увечий ее спасла верхняя одежда.

Несовершеннолетняя девушка избежала серьезных ран после того, как подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины с ножом, сообщает источник ФАН. Пострадавшую выручила куртка, благодаря которой школьница отделалась рассечением кожи на животе.

Школьницу госпитализировали в удовлетворительном состоянии, вскоре она была отпущена домой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Детали внешности подозреваемого недавно были опубликованы ФАН.