В Петербурге убегающий от полиции грабитель взял в заложники мать с ребенком

Санкт-Петербург, 8 мая. Безработный местный житель похитил бутылку водки в продуктовом магазине на Пискаревском. Пытаясь скрыться от преследования, он взял в заложники прохожую и ее малолетнюю дочь.

Угрожая молодой матери и ее ребенку металлической заточкой, подозреваемый в ограблении потребовал от сотрудников охраны прекратить погоню. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, после этого злоумышленник попытался скрыться.

Пробегая по Антоновской улице, преследуемый мужчина пригрозил ножом проходящей мимо студентке и ее дочери. Подозреваемого удалось задержать около одного из домов по проспекту Металлистов.

Им оказался неработающий 32-летний петербуржец. Против него возбудили уголовные дела об угрозе убийством, грабеже и применении насилия в отношении представителя власти.

Еще один случай ограбления ранее произошел в Санкт-Петербурге. Рецидивист обчистил магазин с мобильными аксессуарами на Политехнической улице, сообщал ФАН.