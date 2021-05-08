Петербуржцев предупредили об обширной циклонической депрессии

Санкт-Петербург, 8 мая. Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться обширной циклонической депрессией, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 8 мая, ожидается облачная и дождливая погода. Осадки местами могут быть сильными и, не исключено, что по объему достигнут практически четверти месячной нормы. Температура воздуха в Петербурге днем прогреется максимум до +9 градусов, в Ленобласти — до +10 градусов.

«Ветер западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — говорится в публикации Леуса в Facebook.

День Победы в Северной столице ожидается ясным и солнечным, об этом говорил главный синоптик города Александр Колесов. Он также отметил, что воздух 9 мая может прогреться до +15 градусов.