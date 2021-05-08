Подросток из Петербурга украл две бутылки воды в супермаркете

Санкт-Петербург, 8 мая. Полиция задержала юного грабителя. Школьник совершил нападение на магазин.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в магазине «Пятерочка» на проспекте Стачек. Подросток зашел в супермаркет и взял две бутылки воды. После чего скрылся, не заплатив. Охранник обратился в правоохранительные органы. Общая стоимость ущерба составила 406 рублей, сообщили в УМВД России по Кировскому району.

Стражи порядка по горячим следам задержали юного воришку. Им оказался школьник. У мальчика нет родителей. Он вырос в приюте для детей-сирот. Возбуждено уголовное дело.

Ограбление произошло ранее в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН. Вор вынес ценности из квартиры нефролога-расчленителя.