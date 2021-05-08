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Представитель группы «Аэрофлот» прокомментировал ФАН ситуацию со школьниками в Пулково

Общество
Представитель группы «Аэрофлот» прокомментировал ФАН ситуацию со школьниками в Пулково
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Санкт-Петербург, 8 мая. Прибывшие в Северную столицу школьники из Новосибирска оказались в неприятной ситуации в аэропорту Пулково после завершения путешествия в майские выходные.

Подростки вместе с классным руководителем прибыли в петербургский аэропорт в ночь на 8 мая за 20 минут до окончания регистрации на рейс. По неясным причинам попасть в самолет компании «Победа» им не удалось.

Оператор в Пулково заявил, что мест, на которые были куплены билеты, уже нет. Затем были вызваны представители компании, которые заявили, что группа опоздала на регистрацию. Спустя некоторое время в лоукостере «Победа» признали ошибку. Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал представитель группы «Аэрофлот».

«Агент обслуживающей компании отказал нашим клиентам в регистрации, мотивируя это опозданием группы на регистрацию и оставив на рейсе в Новосибирск пустыми 11 мест», — напомнил он.

Школьникам и их классному руководителю возместят затраты по факту проведения служебного расследования. В скором времени жители Новосибирска вернутся домой, к родным. В компании им принесли извинения.

«Мы провели служебное расследование и видим по данным с камер видеонаблюдения, что клиенты пришли на регистрацию вовремя. За несовершенный перелет мы оформим полный возврат денег для группы и абсолютно бесплатно вернем школьников в Новосибирск ближайшим рейсом компании. Все расходы взыщем с агента регистрации. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и уже направили претензию обслуживающей компании», — заявил представитель организации.

Авиакомпания Nordwind запустила продажи билетов из Санкт-Петербурга на рейсы в пять региональных городов России. Из Пулково теперь можно улететь прямым рейсом в Томск, Горно-Алтайск, Барнаул, Хабаровск и Владивосток.

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