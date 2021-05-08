Названы приметы подозреваемого в нападении на школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Неизвестный, ударивший ножом девятиклассницу на Большом проспекте, имел при себе черный рюкзак и белую сумку.

Стали известны детали внешности злоумышленника, ударившего ножом несовершеннолетнюю девушку, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Подозреваемый в возрасте примерно от 30 до 40 лет был одет в черную бейсболку с козырьком, черную куртку, темные брюки и белые кроссовки. На лице у нападавшего была медицинская маска, а на плечах — рюкзак черного цвета. Также разыскиваемый нес белую сумку с большой ручкой.

Школьницу доставили в больницу, ее состояние удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, писал ФАН.