Житель Карелии порезал петербурженку во время застолья

Санкт-Петербург, 8 мая. «Вечеринка» закончилась госпитализацией для жительницы Северной столицы. Гость схватился за нож и порезал женщину во время застолья.

Инцидент произошел во время алкогольного застолья в коммунальной квартире в доме по Чкаловскому проспекту. Хозяйка дома пригласила в гости 42-летнего мужчину. Во время распития горячительных напитков разгорелась ссора. Накал страстей закончился поножовщиной. Мужчина нанес 40-летней петербурженке несколько ударов в грудь и в ухо. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого по «горячим следам». Им оказался житель Карелии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел ранее в Петербурге, сообщал ФАН. Мужчина залез в квартиру через балкон и ранил бывшую возлюбленную ножом.