Вор украл из квартиры пожилого петербуржца свыше 350 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 8 мая. Пенсионер стал жертвой ограбления. К нему в квартиру забрался неизвестный и вынес сбережения и ценные украшения. Инцидент произошел на улице Детская.

По предварительным данным, преступник, отжав балконную дверь, проник в двухкомнатную квартиру, расположенную на шестом этаже. После этого злоумышленник похитил 5 тыс. рублей, 100 долларов и драгоценности. Общая сумма ущерба составили 357,5 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в полицию, на данный момент личность грабителя устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее от рук мошенников пострадал 66-летний житель Санкт-Петербурга. Злоумышленники по телефону смогли убедить его перевести им 500 тыс. рублей, писал ФАН.