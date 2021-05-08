Полиция Петербурга ищет пропавшую в Красносельском районе восьмиклассницу

Санкт-Петербург, 8 мая. Девочка-подросток пропала несколько дней назад. Отец сообщил, что дочь не впервые уходит из дома.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, 42-летний мужчина обратился за помощью в полицию. Он сообщил, что пропала его 16-летняя дочь. По словам заявителя, школьница ушла гулять 6 мая в 18:00, и с тех пор о ней ничего неизвестно. С родными на связь девочка не выходила.

Мужчина признался, что это не единичный случай. Ранее девочка уже убегала из дома. Известно, что подросток состоит на учете в ОДН, сообщили в УМВД России по Красносельскому району.

Пропавшая в Челябинске пятилетняя девочка сама вышла к волонтерам, сообщал портал URA.RU. Ее искали всю ночь.