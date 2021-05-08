Забег в честь 65-летия метрополитена состоялся в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Восемь сотрудников метрополитена вышли на дистанцию 65 километров в честь юбилея петербургской подземки. К забегу готовились около года.

Маршрут проходил мимо всех станций, с которых в 1955 началось ленинградское метро. Участники мероприятия стартовали от «Автово», а финишировали у «Площади Восстания». Один из сотрудников преодолел полную дистанцию, остальные присоединялись на других участках пути, рассказал начальник метро Северной столицы Евгений Козин. Забег должен был состоятся в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии и приурочили у грядущему Дню Победы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В преддверии праздника на Витебском вокзале Северной столицы прошел красочный парад паровозов. Зрителям представили железнодорожную ретро-технику, произведенную в промежуток времени с 1905 по 1954 годы, а также театральные постановки с участием музыкантов и танцоров.