Точки незаконной торговли ликвидировали в пяти районах Петербурга

Санкт-Петербург, 8 мая. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Северной столицы в ходе рейда выявили в пяти районах города объекты незаконной торговли.

В Кирпичном переулке и на Адмиралтейском проспекте выявлены незаконные «экскурсионные бюро». На Дворцовой площади пресечена деятельность сувенирной лавки, а на канале Грибоедова — лавки по продаже текстиля, а также незаконных точек по продаже дождевиков.

Всего изъято 240 единиц продукции и все торговое оборудование. В отношении лиц, которые осуществляли торговлю, не имея специального разрешения, возбуждены административные дела, рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

В Петербурге ранее представили программу акселератора для восстановления бизнеса, рассказал директор Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов. Ее запуск инициировал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.