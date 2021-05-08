Пожар в Петербурге оказался спецэффектами на съемочной площадке

Санкт-Петербург, 8 мая. Петербуржцы сняли на видео черный дым, поднимающийся с территории завода «Красный треугольник».

По первым данным, на Обводном канале вечером 7 мая вспыхнул пожар. Снимки появились в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП». Открытого пламени видно не было.

Однако позже выяснилось, что никакого возгорания не было и в помине. Дым оказался спецэффектами, так как в «Красном треугольнике» ведутся съемки фильма.

Уже настоящий пожар произошел в Вологде. В садоводческом товариществе «Содема» сгорел строительный вагончик, который использовали как жилье. Спасатели нашли внутри тела трех человек.