Надругавшегося над шестилетней неизвестного «Даню» разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Петербургская полиция ищет неизвестного мужчину по имени Даниил. Он обвиняется в надругательстве над шестилетней девочкой.

Пострадавшая рассказала о происшествии только спустя три года. Отец девочки после услышанного моментально отправился в полицию.

Родители жертвы сейчас в разводе. Некоторое время назад женщина встречалась с мужчиной, которого называла Даня. Отец утверждает, что именно этот мужчина в период с 2017 по 2018 годы надругался над его шестилетней дочкой, сообщил «КП-Санкт-Петербург» информатор в правоохранительных органах.

Ранее был задержан 45-летний житель Донецка, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Мужчина уже был судим за аналогичные преступления.