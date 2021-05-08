Шпиц оказался в реанимации после драки хозяина с женщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Два жителя Петербурга повздорили во время выгула собак из-за отсутствия намордника у одного из животных.

Мужчина выгуливал шпица, а женщина шла с лабрадором, на котором отсутствовал намордник. Инцидент произошел во дворе дома 25 по Выборгскому шоссе. Собачники начали спорить, что вылилось в конфликт и драку. Мужчина повалил оппонента на землю, а та в ответ ударила его шпица.

По итогу, как рассказали в группе во «ВКонтакте» «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» мужчина заработал травму головы, а его шпиц оказался в реанимации. У животного отказали передние лапы.

Хозяйка лабрадора заверяет, что владелец шпица первым набросился на нее. Однако все детали и обстоятельства будет выяснять полиция.

Недавно собаку-нарушителя вернули хозяйке после инцидента в новосибирском аэропорту. Псу удалось выбраться из клетки в багажном отделении другого лайнера и сбежать при разгрузке багажа.