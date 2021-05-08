МЧС объявило предупреждение о сильном ветре в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 мая. Жителей Ленинградской области просят быть осторожнее — в регионе ожидаются сильные порывы ветра и дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 47-му региону.

В Петербурге и по области действует штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призвали граждан воздержаться от походов в лес и выходов на водные объекты. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки на машине. По возможности лучше остаться в квартире или на работе.

«Необходимо включить средства проводного и радиовещания», — напомнили в ведомстве.

Накануне синоптики рассказали москвичам, когда в столицу вернется тепло. Новый циклон начнет определять погоду с понедельника. Температура воздуха достигнет +20 градусов по Цельсию.