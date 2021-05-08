Почти полсотни несовершеннолетних детей пропали в Ленобласти за апрель

Санкт-Петербург, 8 мая. Петербургский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в апреле получил вдвое больше заявок на поиски пропавших детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за прошедший месяц поступило 229 заявок на поиски пропавших людей в Петербурге и области — почти вдвое больше заявок, чем год назад. Живыми обнаружены 168 человек, погибшими — шестеро. В списках без вести пропавших остаются 18 человек.