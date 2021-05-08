Почти полсотни несовершеннолетних детей пропали в Ленобласти за апрель

Санкт-Петербург, 8 мая. Петербургский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в апреле получил вдвое больше заявок на поиски пропавших детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за прошедший месяц поступило 229 заявок на поиски пропавших людей в Петербурге и области — почти вдвое больше заявок, чем год назад. Живыми обнаружены 168 человек, погибшими — шестеро. В списках без вести пропавших остаются 18 человек.
Рекордным стало число сообщений о пропаже несовершеннолетних — 46. В большинстве случаев речь идет об ушедших из дома подростках. Такие поиски обычно не афишируются, ведутся без распространения ориентировок в сети и массового сбора добровольцев.
«Причины могут быть самыми разными: недостаток внимания, гиперопека, проблемы с учебой, первая любовь…», — сообщает отряд в соцсети «ВКонтакте» .
Если брать показатели по России, то зарегистрировано 3033 заявки. Из них 2168 человек найдены живыми, погибшими — 167.
Недавно поисковый отряд имени Ирины Бухановой в Перми сообщал о пропаже 82-летней женщины. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении. Пропавшая нуждается в медпомощи.