Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Санкт-Петербург, 8 мая. Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Петербург в пятницу, 7 мая. Город принял 18,3 тыс. комплектов доз препарата, сообщили власти.

В поликлиниках Северной столицы сейчас остается порядка 107 тыс. доз вакцины, на «Фармбазе» — 94 тыс. комплектов доз. Первую прививку поставили более 584 тыс. петербуржцев, около 40 процентов из них старше 60 лет.

Разработчики еще одной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» ранее заявили о поставках в регионы России порядка 1 млн доз препарата для проведения вакцинации. Препарат основан на пептидных антигенах, после его введения иммунитет к COVID-19 вырабатывается более чем в 90 процентах случаев.