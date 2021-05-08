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Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Общество
Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 8 мая. Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Петербург в пятницу, 7 мая. Город принял 18,3 тыс. комплектов доз препарата, сообщили власти.

В поликлиниках Северной столицы сейчас остается порядка 107 тыс. доз вакцины, на «Фармбазе» — 94 тыс. комплектов доз. Первую прививку поставили более 584 тыс. петербуржцев, около 40 процентов из них старше 60 лет.

Разработчики еще одной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» ранее заявили о поставках в регионы России порядка 1 млн доз препарата для проведения вакцинации. Препарат основан на пептидных антигенах, после его введения иммунитет к COVID-19 вырабатывается более чем в 90 процентах случаев.

вакцина коронавирус Спутник V
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