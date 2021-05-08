Сакура зацвела в петербургском Саду дружбы

Санкт-Петербург, 8 мая. Петербуржцы в соцсетях начали делиться фотографиями цветущей сакуры в китайском Саду дружбы на Литейном проспекте.

Цветы, если судить по снимкам, стали уже весьма большими. В прошлом году петербургская сакура зацвела еще в конце марта.

Сад дружбы открыли в Северной столице весной 2003 года в честь 300-летия Петербурга в качестве подарка Шанхая. Оттуда и были привезены все необходимые материалы. Примечательно, что российский сад стал уменьшенной копией шанхайского Сада радости Юй Юань.

Недавно поездка в Санкт-Петербург напугала путешественницу из Дании. Виной тому оказались созданные в медиапространстве стереотипы о России.