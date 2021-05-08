Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Водитель легкового автомобиля Chevrolet получил серьезные переломы обеих ног после наезда на бетонное заграждение. Об этом сообщили очевидцы.

На пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова около 22:20 по московскому времени иномарка на большой скорости снесла бетонное заграждение и «вылетела» на пустырь. На момент аварии в автомобиле находился только водитель. Он оказался заблокированным в салоне из-за сильных повреждений машины, сообщили подписчики паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Первыми на помощь пострадавшему бросились очевидцы произошедшего. Несколько человек своими силами пытались выломать сжатую дверь машины. За считанные минуты на место уже прибыли сотрудники МЧС. Водителя вызволили и госпитализировали на скорой помощи с переломами обеих ног.

«Я там была и видела как он летел...Человек сигналил! Тормоза отказали — хорошо, что живой, и все начали помогать! Ребята проходящие и проезжающие мимо, МЧС — вообще за четыре минуты приехали, скорая — все быстро и слажено сработали!» — пишут в комментариях.

Накануне иномарка на большой скорости влетела в столб на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспекта. По предварительным данным, водитель не пострадал.