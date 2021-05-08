Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 02:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:30
Спорт
Бывший соперник Ломаченко может быть казнен после убийства беременной женщины
02:28
Происшествия
Самолет из Симферополя приземлился в Шереметьево с неисправными шасси
02:27
Общество
Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
02:25
Экономика
Четыре действенных совета, как тратить меньше
02:24
Политика
Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
02:24
Общество
Сакура зацвела в петербургском Саду дружбы
02:15
Шоу-бизнес
Кардашьян поразила поклонников кардинальной сменой имиджа
02:04
Происшествия
Две сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими в Иерусалиме
02:00
Общество
Милонов призвал Роскомнадзор урезонить Google за «новости про Навального»
01:53
Политика
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева
01:52
Общество
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке
01:46
Шоу-бизнес
На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
01:34
Общество
Собянин назвал главные преимущества карты «Тройка»
01:28
Армия
NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами
01:21
Армия
Американские СМИ рассказали о преимуществах российских истребителей
01:19
Общество
Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса
01:09
Происшествия
Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге
01:00
Общество
Монумент жертвам украинских нацистов УПА напоминает крымчанам о преступлениях Киева
00:59
Общество
Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca
00:59
Общество
Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит
Все новости

Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге

Происшествия
Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Санкт-Петербург, 8 мая. Водитель легкового автомобиля Chevrolet получил серьезные переломы обеих ног после наезда на бетонное заграждение. Об этом сообщили очевидцы.

На пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова около 22:20 по московскому времени иномарка на большой скорости снесла бетонное заграждение и «вылетела» на пустырь. На момент аварии в автомобиле находился только водитель. Он оказался заблокированным в салоне из-за сильных повреждений машины, сообщили подписчики паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Первыми на помощь пострадавшему бросились очевидцы произошедшего. Несколько человек своими силами пытались выломать сжатую дверь машины. За считанные минуты на место уже прибыли сотрудники МЧС. Водителя вызволили и госпитализировали на скорой помощи с переломами обеих ног.

«Я там была и видела как он летел...Человек сигналил! Тормоза отказали — хорошо, что живой, и все начали помогать! Ребята проходящие и проезжающие мимо, МЧС — вообще за четыре минуты приехали, скорая — все быстро и слажено сработали!» — пишут в комментариях.

Накануне иномарка на большой скорости влетела в столб на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспекта. По предварительным данным, водитель не пострадал.

петербург авария происшествие
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Происшествия / Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru