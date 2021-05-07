На севере Петербурга иномарка врезалась в светофор

Санкт-Петербург, 7 мая. Иномарка на большой скорости влетела в столб на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспекта.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля Citroen C4 не справился с управлением и налетел сначала на поребрик, а потом на светофор. На камеры видеонаблюдения попал момент столкновения машины со столбом.

По предварительным данным, водитель не пострадал. Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют все подробности ДТП.

ДТП c участием Volkswagen произошло на Кольцевой автомобильной дороге перед съездом на Мурманское шоссе, сообщал ФАН. Один человек погиб и один пострадал при ДТП на КАДе.