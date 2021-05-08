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День Победы в Петербурге 9 мая 2021: парад, концерты, салют, как будет работать метро

Общество
День Победы в Петербурге 9 мая 2021: парад, концерты, салют, как будет работать метро
ПолитЭксперт  / 

День Победы 9 Мая в 2021 году будет отмечаться в Санкт-Петербурге не так широко, как в предыдущие годы: в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19 часть ограничений сохраняется. В том числе в этом году знаменитая акция «Бессмертный полк», собиравшая до миллиона горожан, пройдет онлайн. Тем не менее все основные мероприятия, без которых немыслим День Победы, пройдут в привычном формате. Подробнее — в материале ФАН.

Военный парад

Военный парад в честь праздника 9 Мая по традиции пройдет на Дворцовой площади. Начало в 10:00. В парадном строю промаршируют более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, по Дворцовой пройдут 109 единиц военной техники. В воздушной части петербургского парада примут участие 30 боевых самолетов и вертолетов. Все участники и зрители парада должны иметь на руках отрицательный тест на коронавирус.

Горожане, за исключением тех, кто обладает специальным пропуском, смогут наблюдать за парадом по телевидению или в интернете.

О проведении в этом году морского парада в честь 9 Мая не сообщалось.

Репетиция парада Победы в Петербурге в 2021 году
 / Невские Новости

Ростральные колонны и полуденный выстрел

В честь праздника на стрелке Васильевского острова 9 мая зажгут свои огни Ростральные колонны — символ морской славы Петербурга. Факелы на Ростральных колоннах будут гореть с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.

Ровно в полдень в честь 76-й годовщины Победы прозвучит выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Концерты

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки массовые общедоступные концерты в парках и на площадях в этом году проводиться не будут. Исключением станут Михайловский сад, где в полдень начнется музыкальное праздничное представление, и дворы Капеллы, где вечером 9 мая состоится танцевальный марафон, посвященный первой победной весне.

Музыка военных лет прозвучит и в главных петербургских концертных залах. Концерты с участием звезд пройдут в Ледовом дворце, в БКЗ «Октябрьский», в Большом зале Филармонии, в Филармонии джазовой музыки, в Александринском театре и на других площадках. Праздничные программы к 9 Мая подготовили также петербургские театры и музеи.

Минута молчания

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдет в Петербурге в 19:00 на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда на Средней Рогатке у метро «Московская».

Салют

Завершится праздник десятиминутным праздничным салютом с пляжа Петропавловской крепости. В 22:00 традиционные 30 залпов даст дивизион Михайловской артиллерийской академии.

Работа метро

Городской транспорт 9 мая будет работать в режиме выходного дня. Продлевать работу метрополитена не планируется. При большом наплыве пассажиров некоторые станции метро в центре города могут быть временно закрыты.

Напомним, с 7 по 9 мая для всех ветеранов, вне зависимости от места регистрации, проезд в петербургском метрополитене бесплатный. В преддверии праздника у станций метро раздают символ Победы — георгиевские ленточки. О том, как их правильно носить, — в инфографике ФАН.

Георгиевские ленточки в Петербурге раздают у станций метро
Федеральное агентство новостей  / 

санкт-петербург 9 мая салют
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Все новости / Общество / День Победы в Петербурге 9 мая 2021: парад, концерты, салют, как будет работать метро
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