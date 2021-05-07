Жительнице блокадного Ленинграда Анне Егоровой вручили памятные медали СК РФ

Санкт-Петербург, 7 мая. Сотрудники Следственного комитета РФ навестили жительницу блокадного Ленинграда Анну Павловну Егорову и вручили ей памятные медали, приуроченные ко Дню Победы.

Блокадница в октябре прошлого года отпраздновала 100-й день рождения. В военные годы Анна Павловна работала санитаркой в госпитале, а в мирное время трудилась учительницей, посвятив этому делу более 40 лет.

С визитом к ней прибыли глава СК РФ Александр Бастрыкин, его заместитель Александр Клаус, директор Пансиона воспитанниц Следственного комитета Елена Гаранина, руководитель Культурного центра СК РФ Мария Краснопеева, а также глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук.

Анне Павловне вручили памятные медали СК «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Кроме того, ей пожелали крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой, отметив что ее отвага и мужество стали примером для молодежи.

Сотрудники Росгвардии тем временем продолжают адресно поздравлять ветеранов ВОВ. Специально для этого рядом с местом проживания участников войны проводятся мероприятия.