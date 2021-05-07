Петербург признан одним из самых красивых городов Балтики

Берлин, 7 мая. Северная столица вошла в рейтинг самых красивых городов, расположенных у Балтийского моря. Немецкие журналисты восхитились красотой Петербурга в период белых ночей.

Журналисты немецкой газеты Die Welt составили рейтинг самых красивых городов Балтики. Всего в рейтинг вошли 12 населенных пунктов. Пятое место в списке занял Санкт-Петербург, сообщили представители городского комитета по развитию туризма.

Особое внимание авторы статьи уделили периоду летнего солнцестояния в Петербурге. Они описывают его как время, в которое практически не бывает темно. Сам город при этом будто бы погружается в серебристую дымку. Журналисты также отметили красоту Эрмитажа.

Первое место в рейтинге заняла столица Дании — Копенгаген. В список также вошли Хельсинки, Таллин, Рига, Гданьск, Стокгольм и другие.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса Tutu.ru составили рейтинг наиболее востребованных отечественных направлений для летнего отдыха. Лидером стал Симферополь.