Мошенники обманули петербурженку при покупке щенка

Санкт-Петербург, 7 мая. Девушка хотела купить щенка, но стала жертвой интернет-мошенников, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Огорченная петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что увидела сообщение о продаже щенков на популярном интернет-сервисе для размещения объявлений. Она связалась с продавцом, который попросил ее перевести предоплату в размере 5 тыс. рублей на банковскую карту. Девушка отправила деньги, но собаку так и не получила. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, личность преступника устанавливается.

Аналогичный инцидент произошел с другой жительницей Северной столицы, сообщал ФАН. На том же сайте она увидела объявление о продаже крысы, захотела купить грызуна и перевела деньги неизвестному продавцу, который перестал отвечать на сообщения.