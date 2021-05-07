Злоумышленники перевели со счета петербургской компании 219 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 7 мая. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» после незаконного перевода со счета компании 219,6 тыс. рублей.

С заявлением в отдел полиции УМВД России по Калининскому району Петербурга обратился сотрудник организации, который рассказал, что деньги ушли на банковские карты двух мужчин: некоего Эльдара Б. и Никиты Б., передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Пенсионерка в Колпине стала жертвой мошенников, сообщал ФАН. Женщина попалась на уловки аферистов и перевела им около 500 тыс. рублей.