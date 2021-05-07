В Петербурге грабитель вынес из кассы магазина более 8 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 7 мая. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, похитившего из кассы магазина на Светлановском проспекте более 8 тыс. рублей.

С заявлением обратилась сотрудница торговой точки в Петербурге, которая рассказала, что неизвестный мужчина совершил кражу, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Прибывшие на место стражи порядка сняли следы рук и обуви. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Повар-шаурмист в Саратове ранее обчистил кассу кафе на 44 тыс. рублей, сообщал ФАН. О краже заявил владелец заведения. Задержанный мужчина признался в совершении преступления, похищенные деньги он потратил на личные нужды.