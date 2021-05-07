Петербургская школьница попала в реанимацию после отравления

Санкт-Петербург, 7 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства острого отравления 14-летней девочки, попавшей в реанимацию в тяжелом состоянии, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Как выяснили стражи порядка, пострадавшая проживает в трехкомнатной квартире с матерью, отчимом и сводной сестрой. Именно она рассказала родителям, что девочка почувствовала себя плохо. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Молодой петербуржец ранее отравился наркотическим веществом на вечеринке, устроенной по случаю его дня рождения, сообщало Федеральное агентство новостей. Теперь юноша находится в больнице.