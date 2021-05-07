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Ветеранов — участников парада Победы привили от коронавируса в Петербурге

  /   Обновлено: 07 мая 2021 13:50
Общество
Ветеранов — участников парада Победы привили от коронавируса в Петербурге
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 7 мая. Ветераны, которые примут участие в параде Победы в Петербурге, вакцинировались от коронавируса, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

Местом проведения парада традиционно станет Дворцовая площадь. В мероприятии будут участвовать 250 ветеранов, 177 из них уже получили оба компонента вакцины от COVID-19, а у 73 человек положительный тест на антитела к болезни. Северная столица проводит подготовку ко Дню Победы, при этом очень важно обеспечить безопасность его главных участников — ветеранов, отметил Эргашев.

Участие в параде смогут принять только те, чей тест на коронавирус показывает отрицательный результат. Ветераны пройдут трехкратное тестирование на COVID-19 по месту проживания за 12, 8 дней и за сутки до мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Самаре парад Победы пройдет без ветеранов. По 10 мая в Самарской области действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Таким образом ветераны не могут быть допущены к военному параду, который состоится на площади Куйбышева.

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