В Петербурге лжеработник ЖКХ украл у пенсионерки полмиллиона рублей

Санкт-Петербург, 7 мая. Пожилая женщина стала жертвой мошенника. К ней домой постучал неизвестный, который вынес ее сбережения. Инцидент произошел на улице Федюнинского в городе Ломоносов.

Неизвестный представился работником ЖКХ. Он сообщил 84-летней женщине, что в ее квартире нужно проверить показания счетчиков электроэнергии. Злоумышленник залез в шкаф, похитил 478 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Потерпевшая обратилась в полицию, на данный момент личность грабителя установить не удалось, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На вид преступнику 35-40 лет, его рост составляет 180-185 см, волосы темные, одет в черное пальто, остальных примет женщина не запомнила в силу своего возраста. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по пункту «в» третьей части статьи 158 УК РФ. Все обстоятельства происшествия будут установлены.

В полицию Тосненского района Петербурга ранее обратилась 65-летняя женщина. Ее обманули телефонные мошенники почти на 300 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка, сообщал ФАН.