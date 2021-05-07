В Колпине мошенники выманили у пенсионерки почти 500 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 7 мая. В полицию с заявлением обратилась 68-летняя пенсионерка из Колпина. Она попалась на уловку телефонных мошенников и перевела около 500 тыс. рублей.

Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что на счете пенсионерки происходят подозрительные операции, сообщил источник ФАН.

Злоумышленник предложил пожилой женщине перевести все деньги на резервный счет. Вскоре она отправилась к банкомату и перевела 475 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Две женщины, проживающие в Ростовской области, обманули москвичку на 500 тыс. рублей, сообщал ФАН. Мошенницы забрали деньги у пожилой женщины, уверяя, что на нее и ее детей кто-то навел порчу.