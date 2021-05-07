Один человек погиб и один пострадал при ДТП на КАДе

Санкт-Петербург, 7 мая. ДТП c участием Volkswagen произошло на Кольцевой автомобильной дороге перед съездом на Мурманское шоссе. Один человек погиб, еще одного госпитализировали.

По словам очевидцев, при столкновении водитель вылетел из машины через лобовое стекло. Также сообщается, что в результате ДТП автомобиль Volkswagen перевернулся на бок.

По предварительной информации, пока известно об одном погибшем, еще одного человека с переломами и травмами различной тяжести доставили в больницу. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.

ГУ МВД по региону передает о гибели женщины во время столкновения двух автомобилей на 149-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков, сообщал ФАН. Водитель Cadillac не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Skoda.